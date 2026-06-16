Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.

10 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging, met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.

10 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 10
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Onderdelen Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.

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