Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.

De 20 m pijpreinigingsslang is een zeer flexibele hogedrukslang voor het reinigen van binnenkanten van pijpen, met schroefaansluiting voor nozzle R 1/8.

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.

Kenmerken en voordelen
Zeer flexibele PVC hogedrukslang
  • Ultra lichtgewicht en ideale bediening
  • Bestand tegen een druk van 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met buizenreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,9
Onderdelen Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.

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