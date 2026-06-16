Spatbescherming voor walsborstel 500

U kan de spatbescherming heel gemakkelijk vastmaken direct op de aandrijving van de roterende walsborstel. Hij is voorzien van een doorzichtige film waardoor u tijdens het werk op elk moment een onbelemmerd zicht hebt op de reinigingsborstels en hij kan heel gemakkelijk worden vervangen dankzij de klittenbandbevestiging. De gebruiker blijft niet alleen volledig droog tijdens de gevelreiniging, deze spatbescherming garandeert ook betere reinigingsresultaten omdat het water van de gevel loopt en de vuilpartikels zo ook automatisch mee worden weggespoeld.