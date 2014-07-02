Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk

Hogedruk

Sproeierelement voor reinigingsmiddelen 3.637-001 voor het aanbrengen van reinigingsmiddel onder hoge druk. Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst tot 1100 l/u.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
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