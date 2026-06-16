Sproeierset voor FR, 400 l/u - 450 l/u

Machinespecifieke sproeierset met powersproeiers en schroefverbindingen. Voor optimale prestaties met de Kärcher oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).

Machinespecifieke sproeierset met powersproeiers en schroefverbindingen. Voor optimale prestaties met de Kärcher oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).Geschikt voor de volgende types: 2.640-679, 2.640-355 and 2.641-065.

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 / 450
Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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