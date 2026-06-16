Sproeierset voor FR, 400 l/u - 450 l/u
Machinespecifieke sproeierset met powersproeiers en schroefverbindingen. Voor optimale prestaties met de Kärcher oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).
Machinespecifieke sproeierset met powersproeiers en schroefverbindingen. Voor optimale prestaties met de Kärcher oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).Geschikt voor de volgende types: 2.640-679, 2.640-355 and 2.641-065.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 / 450
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1