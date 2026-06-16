Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm

Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
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