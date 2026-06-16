Sproeislangverlenging, 5 m
Verlengslang voor L2P-droogijsstraalmachines van Kärcher. Deze eenvoudige verlengslang is een makkelijke manier om het werkbereik van de ijsstraalmachine te vergroten.
Voor een probleemloze verlenging van de spuitslang op L2P-droogijsstraalmachines van Kärcher. De verlengslang vergroot het werkgebied voor extra flexibiliteit bij het reinigen met de ijsstraalmachine. Indien nodig kunnen meerdere verlengslangen ook aan elkaar worden gekoppeld.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,2