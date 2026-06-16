Sproeislangverlenging, 5 m

Verlengslang voor L2P-droogijsstraalmachines van Kärcher. Deze eenvoudige verlengslang is een makkelijke manier om het werkbereik van de ijsstraalmachine te vergroten.

Voor een probleemloze verlenging van de spuitslang op L2P-droogijsstraalmachines van Kärcher. De verlengslang vergroot het werkgebied voor extra flexibiliteit bij het reinigen met de ijsstraalmachine. Indien nodig kunnen meerdere verlengslangen ook aan elkaar worden gekoppeld.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 2,2
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