Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten

Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.

Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Compatibele apparaten
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