Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
Geïntegreerde borstelharen
- Voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 136 x 56
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Tegelvoegen