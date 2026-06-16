Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
Geïntegreerde borstelharen
  • Voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil
  • Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 246 x 136 x 56
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Stenen vloeren
  • Zelfs hardnekkige vervuiling
  • Tegelvoegen