Universele waterfijnfilter, 25 μm

Fijnmazige waterfilter, 25 μm, max. temperatuur 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".

Fijnmazige waterfilter 25 μm, geschikt voor temperaturen tot max. 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels die in het water zitten. Kan worden aangesloten aan de hogedrukreiniger. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".

Specificaties

Technische gegevens

Wateraansluiting (duim) 3/4″ / 1″
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,5
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