Variosproeier met verstelbare hoek, 050

Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.

Kärcher variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Sproeiergrootte ( ) 50
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Onderdelen Variosproeier met verstelbare hoek, 050

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.