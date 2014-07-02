Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me

5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur zilver
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
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