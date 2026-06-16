Deze LED-werklamp is speciaal ontwikkeld voor directe montage op mondstukken van vloeistof-naar-korrel (L2P)-machines en verbetert de verlichting van het werkgebied. Slechte lichtomstandigheden kunnen de resultaten van reinigingswerkzaamheden nadelig beïnvloeden. Met een lichtstroom van 170 lumen zorgt de LED-lamp voor optimale verlichting en verbetert hij het zicht gedurende ten minste vijf werkuren. Het enige wat nodig is voor de montage is het bevestigen aan het mondstuk. Dankzij het lage gewicht heeft de lamp geen invloed op de bediening van de machine. De werklamp is ook waterdicht. Een CR123 lithium-ionbatterij is bij de levering inbegrepen; extra batterijen zijn apart verkrijgbaar.