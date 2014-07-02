Aluminium nat/droog-vloerzuigmond in nominale breedte DN 35 met een breedte van 370 millimeter en zijdelingse rollers. De zuigrubbers en borstelstrips kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met een clip. De zuigmond is ideaal voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met water- en stofzuigers van Kärcher.