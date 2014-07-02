Vloerzuigmond nat/droog
Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.
Aluminium nat/droog-vloerzuigmond in nominale breedte DN 35 met een breedte van 370 millimeter en zijdelingse rollers. De zuigrubbers en borstelstrips kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met een clip. De zuigmond is ideaal voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met water- en stofzuigers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|370
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 200 x 85