Vloerzuigmond nat/droog

Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.

Aluminium nat/droog-vloerzuigmond in nominale breedte DN 35 met een breedte van 370 millimeter en zijdelingse rollers. De zuigrubbers en borstelstrips kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met een clip. De zuigmond is ideaal voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met water- en stofzuigers van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Breedte (mm) 370
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 380 x 200 x 85
Videos