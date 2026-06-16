Vloerzuigmond nat/droog Adv
360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.
Met de Adv nat-/droogvloermond DN 35 van robuust kunststof verwijdert u eenvoudig vloeistoffen, grof vuil en fijnstof. De 360 mm brede vloermond met zijrollen is geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Borstels en rubberstrips zijn snel en eenvoudig te wisselen via een clip.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|360
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 220 x 90
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Onderdelen Vloerzuigmond nat/droog Adv
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