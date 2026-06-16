Vloerzuigmond nat/droog Adv

360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.

Met de Adv nat-/droogvloermond DN 35 van robuust kunststof verwijdert u eenvoudig vloeistoffen, grof vuil en fijnstof. De 360 mm brede vloermond met zijrollen is geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Borstels en rubberstrips zijn snel en eenvoudig te wisselen via een clip.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Breedte (mm) 360
Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 360 x 220 x 90
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Onderdelen Vloerzuigmond nat/droog Adv

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.