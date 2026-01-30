Alle modellen VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax kunnen in het vrijstaande parkeerstation worden opgeborgen om ruimte te besparen en omkantelen te voorkomen. Wandmontage is niet nodig. Naast de draadloze stofzuiger is er ook ruimte voor accessoires. Zo is het altijd netjes en altijd bij de hand. De oplader voor de stofzuiger kan ook op het parkeerstation worden aangesloten - de accu wordt dan altijd automatisch opgeladen als het apparaat is geparkeerd. Er is ook een muurbeugel nodig om het vrijstaande parkeerstation te gebruiken, dat wordt meegeleverd met de modellen VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax. Deze is gekoppeld aan het parkeerstation. Bij de levering van het parkeerstation is geen extra wandhouder inbegrepen.