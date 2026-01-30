Vrjstaand parkeerstation
Praktisch voor het opbergen van apparaat en accessoires: het vrijstaande parkeerstation is geschikt voor alle modellen van de accustofzuiger VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax.
Alle modellen VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax kunnen in het vrijstaande parkeerstation worden opgeborgen om ruimte te besparen en omkantelen te voorkomen. Wandmontage is niet nodig. Naast de draadloze stofzuiger is er ook ruimte voor accessoires. Zo is het altijd netjes en altijd bij de hand. De oplader voor de stofzuiger kan ook op het parkeerstation worden aangesloten - de accu wordt dan altijd automatisch opgeladen als het apparaat is geparkeerd. Er is ook een muurbeugel nodig om het vrijstaande parkeerstation te gebruiken, dat wordt meegeleverd met de modellen VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax. Deze is gekoppeld aan het parkeerstation. Bij de levering van het parkeerstation is geen extra wandhouder inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Ingebouwde oplaadfunctie
- De acculader van de snoerloze stofzuiger kan geïntegreerd worden in het parkeerstation.
- De batterij van de stofzuiger wordt automatisch opgeladen in het parkeerstation.
- De stofzuiger is op elk moment klaar voor gebruik.
Optimale opslag van apparaat en accessoires zonder dat het nodig is het parkeerstation aan de muur te bevestigen
- Ruimtebesparende, veilige en flexibele opslag.
- Accessoires voor de snoerloze stofzuiger kunnen eenvoudig worden bevestigd aan het vrijstaande parkeerstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|324 x 303 x 938