Vuilfrees, groot, 170

De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

De vuilfrees met roterende puntstraal biedt een 10 maal hogere reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Verdere details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Sproeiergrootte ( ) 170
Grootte groot
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN