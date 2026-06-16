Vuilfrees, klein, 028
Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe performance vuilfrees met nozzlemaat 028 biedt tot 50% meer reinigings- en oppervlakprestatie dan het vorige model.
Bij max. 180 bar/18 MPa werkdruk en 60 °C watertemperatuur levert de nieuwe performance vuilfrees (nozzlemaat 028) maximale kracht. De roterende puntstraal zorgt voor 10× meer reinigingskracht en tot 50% hogere reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger. Interne vermogensverliezen zijn geminimaliseerd en de sproeikwaliteit is sterk verbeterd. Uitgerust met keramische nozzle en lagering voor een extreem lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
- Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
- Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
- Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
- Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Sproeiergrootte ( )
|28
|Grootte
|klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 57 x 57