De wandbeugel biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Steek de antennekop in de beugel en bevestig deze met meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur. Zorg voor een vrij zicht van 100° op de lucht. Montage is mogelijk op muren zonder dakoverstek, balkons, tuinhuisjes, enzovoort.