Wall bracket RCX

Eenvoudige montage van de RTK-antenne aan buitenmuren. Set bevat beugel, schroeven en pluggen.

De wandbeugel biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Steek de antennekop in de beugel en bevestig deze met meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur. Zorg voor een vrij zicht van 100° op de lucht. Montage is mogelijk op muren zonder dakoverstek, balkons, tuinhuisjes, enzovoort.

Kenmerken en voordelen
Veilige beugel
  • De RTK-antenne kan stevig en veilig worden gemonteerd op buitenmuren met de beugel en de vier bijbehorende schroeven en pluggen.
Flexibele montage
  • De muurbeugel opent veel mogelijkheden voor montage op muren, balkons, tuinhuisjes, etc.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 205 x 175 x 95
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