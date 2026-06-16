Wall bracket RCX
Eenvoudige montage van de RTK-antenne aan buitenmuren. Set bevat beugel, schroeven en pluggen.
De wandbeugel biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Steek de antennekop in de beugel en bevestig deze met meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur. Zorg voor een vrij zicht van 100° op de lucht. Montage is mogelijk op muren zonder dakoverstek, balkons, tuinhuisjes, enzovoort.
Kenmerken en voordelen
Veilige beugel
- De RTK-antenne kan stevig en veilig worden gemonteerd op buitenmuren met de beugel en de vier bijbehorende schroeven en pluggen.
Flexibele montage
- De muurbeugel opent veel mogelijkheden voor montage op muren, balkons, tuinhuisjes, etc.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|205 x 175 x 95