Walsborstel
Zachte rolborstel met een lengte van 356 mm en zwarte standaard polyamide borstelharen voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.
Rolborstel van 356 mm voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers. De rol is voorzien van zachte, zwarte polyamide borstelharen van 10 mm. Diameter borstelharen: 0,25 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|Borstel lengte (mm)
|356
|Mate van hardheid
|middelhard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|356 x 61 x 61