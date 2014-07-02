Walsborstel

Harde rolborstel met een lengte van 356 mm en rode polyamide borstelharen voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.

Rolborstel van 356 mm voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers. De rol is voorzien van harde, rode polyamide borstelharen van 10 mm en is perfect voor het reinigen van bijvoorbeeld naaldvilt vloerbedekkingen. Diameter borstelharen: 0,30 mm.

Specificaties

Technische gegevens

Borstel lengte (mm) 356
Mate van hardheid hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur rood
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 356 x 61 x 61
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