Walsborstel
Harde rolborstel met een lengte van 356 mm en rode polyamide borstelharen voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.
Rolborstel van 356 mm voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers. De rol is voorzien van harde, rode polyamide borstelharen van 10 mm en is perfect voor het reinigen van bijvoorbeeld naaldvilt vloerbedekkingen. Diameter borstelharen: 0,30 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|Borstel lengte (mm)
|356
|Mate van hardheid
|hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|rood
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|356 x 61 x 61