Walsborstel

Zachte rolborstel met een lengte van 508 mm en standaard zwarte polyamide borstelharen voor alle gangbare toepassingen.

Rolborstel met een lengte van 508 mm. De rol is voorzien van zwarte kunststof borstelharen van 29 mm. Diameter van de borstelharen: 0,30 mm. Houd er rekening mee dat er twee borstels nodig zijn voor het reinigen.

Specificaties

Technische gegevens

Borstel lengte (mm) 508
Mate van hardheid middelhard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 515 x 100 x 100
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