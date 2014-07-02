Walsborstel
Zachte rolborstel met een lengte van 508 mm en standaard zwarte polyamide borstelharen voor alle gangbare toepassingen.
Rolborstel met een lengte van 508 mm. De rol is voorzien van zwarte kunststof borstelharen van 29 mm. Diameter van de borstelharen: 0,30 mm. Houd er rekening mee dat er twee borstels nodig zijn voor het reinigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Borstel lengte (mm)
|508
|Mate van hardheid
|middelhard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|515 x 100 x 100