Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 350 mm
Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.
Walsborstel, hoog/diep, middelhard, oranje. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van vloeren met veel structuur en diepe voegen. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik, 15-20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|oranje
|Lengte (mm)
|350
|Borsteltype
|Hoog-diep
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9