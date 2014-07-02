Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 350 mm

Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.

Walsborstel, hoog/diep, middelhard, oranje. Lengte: 350 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor de reiniging van vloeren met veel structuur en diepe voegen. Borstelharen : Polyamide, 0.6 mm dik, 15-20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur oranje
Lengte (mm) 350
Borsteltype Hoog-diep
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
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