Warmtewisselaar-ombouwset
Ombouwset om de ijsproductie van de standaard L2P te verhogen. Na installatie van deze ombouwset produceert de machine ongeveer 50% meer droogijs.
Ombouwset om de ijsproductie van de standaard L2P te verhogen. Na installatie van deze ombouwset produceert de machine ongeveer 50 procent meer droogijs. Dit betekent dat de reinigingsprestaties van een standaard L2P met ongeveer 50 procent kunnen worden verhoogd.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|660 x 275 x 175