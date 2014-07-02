Waterfijnfilter, met adapter

Montage aan ingang apparaat, 80 µm

Water fijnfilter 125 μm, geschikt voor temperaturen tot max. 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels die in het water zitten. Kan worden aangesloten op hogedrukreinigers met een wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".

Specificaties

Technische gegevens

Wateraansluiting (duim) 3/4″ / 1″
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
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Onderdelen Waterfijnfilter, met adapter

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