WR 50
In combinatie met een Kärcher warmwaterhogedrukreiniger is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor onkruidverwijdering. Met verstelbaar onderstel en sproeieradapter.
Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen: Sluit uw WR 50 onkruidlans simpelweg aan uw warmwater hogedrukreiniger van Kärcher aan en verwijder grondig al het vervelende onkruid met het nodige gemak én voor een lange tijd. De hogedrukreiniger levert een optimale temperatuur van 98 °C voor de onkruidverwijdering, terwijl de sproeier-adapter een optimale wateropbrengst garandeert aan de 50 cm brede sproeibar. Dankzij het afneembaar onderstel voor de lans met wielen, kan u ook comfortabel en moeiteloos werken gedurende langere periodes.
Kenmerken en voordelen
Aanbouwkit voor wielaansluiting inbegrepen
- Comfortabele en probleemloze bediening gedurende langere werkperiodes.
- Er is steeds een optimale bedieningsafstand van de grond gegarandeerd.
Verbeterde compatibiliteit van de hogedrukreiniger en de onkruidlans voor een efficiënte onkruidverwijdering
- De geïntegreerde sproeiadapter zorgt voor de juiste waterhoeveelheid in functie van de gebruikte hogedrukreiniger.
- De nieuwste brandertechnologie garandeert de ideale watertemperatuur voor onkruidverwijdering (tot 98° C).
Compact design van de onkruidlans
- Het compacte design laat toe het toestel te gebruiken in krappe ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|2,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,5
Toepassingen
- Efficiënte en handige onkruidverwijdering
Onderdelen WR 50
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.