Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen: Sluit uw WR 50 onkruidlans simpelweg aan uw warmwater hogedrukreiniger van Kärcher aan en verwijder grondig al het vervelende onkruid met het nodige gemak én voor een lange tijd. De hogedrukreiniger levert een optimale temperatuur van 98 °C voor de onkruidverwijdering, terwijl de sproeier-adapter een optimale wateropbrengst garandeert aan de 50 cm brede sproeibar. Dankzij het afneembaar onderstel voor de lans met wielen, kan u ook comfortabel en moeiteloos werken gedurende langere periodes.