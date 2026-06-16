Y-verdeelstuk

Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Compatibele apparaten
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