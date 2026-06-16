Het zaagblad CNS 18-30 is het ideale accessoire voor de accukettingzaag CNS 18-30 Battery en biedt tal van voordelen. De rail is snel en eenvoudig te wisselen en wordt gekenmerkt door een hoge mate van robuustheid en duurzaamheid. Samen met de ketting biedt het zaagblad maximale veiligheid door een laag terugslageffect, wat veilig en gecontroleerd werken en optimale zaagprestaties voor een breed scala aan toepassingen mogelijk maakt. Het CNS 18-30 zaagblad is de perfecte keuze voor iedereen die een betrouwbare en krachtige Karcher kettingzaag nodig heeft voor tuinieren.