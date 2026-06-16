Zijborstels RC 3

De flexibele zijborstel van de RC 3 zorgt voor een grondige rand- en hoekreiniging op alle huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten. Wordt geleverd in een set van 2 stuks.

De flexibele zijborstel van de RC 3 zorgt voor een grondige rand- en hoekreiniging op alle huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten. Wordt geleverd in een set van 2 stuks.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Wit
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 98 x 85 x 41
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