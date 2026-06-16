Zijborstels RC 3
De flexibele zijborstel van de RC 3 zorgt voor een grondige rand- en hoekreiniging op alle huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten. Wordt geleverd in een set van 2 stuks.
De flexibele zijborstel van de RC 3 zorgt voor een grondige rand- en hoekreiniging op alle huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten. Wordt geleverd in een set van 2 stuks.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|98 x 85 x 41