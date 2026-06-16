Zuigstrip voor ruitensproeier
Rubberen zuigstrips voor de ruitensproeier van de stoomreiniger.
De rubberen zuigstrips voor de ruitensproeier van de stoomreiniger kan worden vervangen. Voor perfect schone oppervlakken, telkens weer.
Kenmerken en voordelen
Rubberen zuigstrip
- Voor de vervanging van een versleten zuigstrip van de ruitensproeier
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|grijs
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|257 x 21 x 9
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels