Zuigstrip voor ruitensproeier

Rubberen zuigstrips voor de ruitensproeier van de stoomreiniger.

De rubberen zuigstrips voor de ruitensproeier van de stoomreiniger kan worden vervangen. Voor perfect schone oppervlakken, telkens weer.

Kenmerken en voordelen
Rubberen zuigstrip
  • Voor de vervanging van een versleten zuigstrip van de ruitensproeier
  • Streepvrije reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Kleur grijs
Afmetingen (l x b x h) (mm) 257 x 21 x 9
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels