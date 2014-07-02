Zuigstrips voor WV 2 / WV 5, smal, 170 mm
Vervang-zuigstrips voor de Window Vacs WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 en WVP 10. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.
Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 170 mm breed. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.
Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|170 x 42 x 5
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Condens
- Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales