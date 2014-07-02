ABS гумен предпазител

За гладки подове на закрито. Предпазителят увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути.

Предпазителят за FRV 30 се препоръчва за използване върху гладки подове на закрито. Повишава мощността на засмукване и намалява количеството оставаща вода до минимум. Това означава, че вътрешният под е сух само за няколко минути.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,088
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