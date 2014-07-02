ABS Закрепване на маркуча

Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности.

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,181
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