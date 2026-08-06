Адаптер 3 M22IG-TR22AG

Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор

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Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,198
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