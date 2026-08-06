Адаптер 5 TR22IG-M22AG

Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник

0

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,239
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти