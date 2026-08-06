Адаптер 6 TR22IG-M22AG

Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет

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Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,142
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