Адаптер 7 M18IG-TR20AG

Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза

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Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,187
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