Adapter Anti-Twist

Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в маркуча за високо налягане за гарантирана работа без усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета.

С адаптера против усукване от Kärcher се наслаждавате на по-голяма свобода на движение и комфорт при работа с водоструйка. Премахнете досадното усуквания в маркуча за високо налягане, което може да доведе до спъване по време на употреба и да се превърне в пречка за съхранение. Просто завъртете адаптера ръчно, за да премахнете без усилие усукванията. Впоследствие адаптерът може да бъде интегриран лесно и бързо, за да надградите вашия маркуч за високо налягане. Съвместим е с всички маркучи за високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета. Гарантирана функция на въртене чрез използване на месинг. Подходящ за всички устройства от класове K 4 до K 7.

Характеристики и предимства
Система Quick Connect
Система срещу пречупване
От месинг
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,12
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,132
Размери (Д х Ш х В) (мм) 137 x 26 x 26

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти