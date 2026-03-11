Adapter Anti-Twist
Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в маркуча за високо налягане за гарантирана работа без усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета.
С адаптера против усукване от Kärcher се наслаждавате на по-голяма свобода на движение и комфорт при работа с водоструйка. Премахнете досадното усуквания в маркуча за високо налягане, което може да доведе до спъване по време на употреба и да се превърне в пречка за съхранение. Просто завъртете адаптера ръчно, за да премахнете без усилие усукванията. Впоследствие адаптерът може да бъде интегриран лесно и бързо, за да надградите вашия маркуч за високо налягане. Съвместим е с всички маркучи за високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета. Гарантирана функция на въртене чрез използване на месинг. Подходящ за всички устройства от класове K 4 до K 7.
Характеристики и предимства
Система Quick Connect
Система срещу пречупване
От месинг
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,12
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,132
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|137 x 26 x 26
