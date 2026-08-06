Адаптер M22 – шарнир

M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,187
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