Aдаптер T
Перфектен за свързване с маркучи за високо налягане Kärcher за дома и градината, снабдени с клипс: Адаптерът за маркуч за телескопичен струйник.
Адаптерът за маркуч позволява бързото и лесното свързване на телескопичният струйник към маркуч със скоба (без Quick Connect).
Характеристики и предимства
Адаптер за телескопичен струйник с пистолет и маркуч (без Quick Connect)
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,06
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,083
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|131 x 28 x 35