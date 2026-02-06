Aдаптер T

Перфектен за свързване с маркучи за високо налягане Kärcher за дома и градината, снабдени с клипс: Адаптерът за маркуч за телескопичен струйник.

Адаптерът за маркуч позволява бързото и лесното свързване на телескопичният струйник към маркуч със скоба (без Quick Connect).

Характеристики и предимства
Адаптер за телескопичен струйник с пистолет и маркуч (без Quick Connect)
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,06
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,083
Размери (Д х Ш х В) (мм) 131 x 28 x 35
