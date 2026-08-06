АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er

Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5

0

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,181
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти