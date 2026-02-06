Адапторен сет за удължителен маркуч
Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.
Характеристики и предимства
Допълнително оборудване с Quick Connect
- За допълнително оборудване на всички водоструйки от година на производство 1992 със системата за свързване Quick Connect
Месингов накрайник
- Лесна смяна и бърза връзка на спусъка с помощта на Quick Connect
Quick Connect връзка
- Особено удобна за ползване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,171
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,198
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|80 x 45 x 61
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black