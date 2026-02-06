Адапторен сет за удължителен маркуч

Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.

Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване с Quick Connect
  • За допълнително оборудване на всички водоструйки от година на производство 1992 със системата за свързване Quick Connect
Месингов накрайник
  • Лесна смяна и бърза връзка на спусъка с помощта на Quick Connect
Quick Connect връзка
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,171
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,198
Размери (Д х Ш х В) (мм) 80 x 45 x 61