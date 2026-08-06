Allrounder floor cloth set EasyFix
Характеристики и предимства
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,125
|Тегло с опаковката (кг)
|0,175
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Твърди подове
- Плочки