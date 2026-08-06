Allrounder floor cloth set EasyFix

Характеристики и предимства
Удобна система с велкро
  • Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,125
Тегло с опаковката (кг) 0,175
Размери (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Сфера на приложение
  • Подово покритие от камък
  • Твърди подове
  • Плочки