Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°

Характеристики и предимства
Система за бърза смяна
  • Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,06
Тегло с опаковката (кг) 0,053
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 46 x 22
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • За почистване на производствено оборудване, като инструменти за шприцоване, конвейерни системи, системи за обработка и др.
  • Идеална за почистване в промишлени среди, например за почистване на производствени съоръжения
  • За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности