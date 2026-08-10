Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°
Характеристики и предимства
Система за бърза смяна
- Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Спецификации
Технически данни
|Тегло
(кг)
|
0,06
|Тегло с опаковката
(кг)
|
0,054
|Размери (Д × Ш × В)
(мм)
|
135 x 45 x 20
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- За почистване на производствено оборудване, като инструменти за шприцоване, конвейерни системи, системи за обработка и др.
- Идеална за почистване в промишлени среди, например за почистване на производствени съоръжения
- За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности