Blade LMO 2-18
Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
- Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
- Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
- Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
Спецификации
Технически данни
|Широчина на косене (см)
|32
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,182
|Тегло с опаковката (кг)
|0,243
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|316 x 67 x 10
Сфера на приложение
- Морава