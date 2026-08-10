Blade LMO 2-18

Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
  • Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
  • Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
  • Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
Спецификации

Технически данни

Широчина на косене (см) 32
Цвят черен
Тегло (кг) 0,182
Тегло с опаковката (кг) 0,243
Размери (Д × Ш × В) (мм) 316 x 67 x 10
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Морава