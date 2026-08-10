Боркарбидна дюза, за машини до 1000 l/h

В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа.

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,154
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