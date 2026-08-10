Brush Spot SE 2, SE 3-18

Характеристики и предимства
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Иновативна технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Иновативна технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Почистване без капки, тъй като водата автоматично се изсмуква по време на процеса на почистване.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Лесно и удобно боравене
Лесно и удобно боравене
Функцията за почистване на системата предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на работа. Ръцете остават чисти и аксесоарите могат да бъдат прибрани веднага след употреба. Интуитивно работа.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Меки влакна
Меки влакна
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 0,085
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Килими
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Автомобилни седалки