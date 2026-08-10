Brush Spot SE 2, SE 3-18
Характеристики и предимства
Иновативна технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеНиска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Почистване без капки, тъй като водата автоматично се изсмуква по време на процеса на почистване.
Лесно и удобно боравенеФункцията за почистване на системата предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на работа. Ръцете остават чисти и аксесоарите могат да бъдат прибрани веднага след употреба. Интуитивно работа.
Меки влакна
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|0,085
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Автомобилни седалки