Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Почистване без капки, тъй като водата автоматично се изсмуква по време на процеса на почистване.

Лесно и удобно боравене

Функцията за почистване на системата предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на работа. Ръцете остават чисти и аксесоарите могат да бъдат прибрани веднага след употреба. Интуитивно работа.