Бутилка за почистващи препарати 1L

За бърза смяна на почистващ препарат: Допълнителен 1 литров контейнер за почистващ препарат за основен пеногенератор (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,138
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