Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h - естествен косъм

Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка).

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 500 - 1000
Материал Естествен косъм
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,15